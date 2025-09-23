Altro che scoop sulle lettere di Papa Francesco sul caso Becciu: l'esclusiva de Il Tempo riproposta dal Fatto cinque mesi dopo

Foto: Il Tempo

Nico Spuntoni 23 settembre 2025 a

a

a

L’apertura del processo d’appello in Vaticano sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato ha fatto tornare di moda gli ormai famosi due documenti firmati da Francesco per escludere il cardinale Angelo Becciu dal conclave. Oggi «Il Fatto Quotidiano» ne parla in un articolo in cui viene sostenuto di presentare in «esclusiva» le due lettere. L’autore riporta quindi che il primo testo risaliva al settembre 2023 mentre il secondo era del marzo 2025, firmato in ospedale con una «F» ed era un motu proprio. L’articolo del «Fatto» riporta anche che la prima lettera era nelle disponibilità dei segretari di Francesco e che venne data solo dopo la sua morte al cardinale camerlengo Kevin Farrell. La rivelazione di queste lettere nelle congregazioni generali aveva portato al passo indietro di Becciu dal conclave (annunciato da «Il Tempo»), togliendo una patata bollente non da poco ai cardinali elettori. Tutte informazioni che i lettori de «Il Tempo» conoscono bene visto che le abbiamo pubblicate lo scorso 30 aprile. Ringraziamo quindi l’autore dell’articolo di oggi de «Il Fatto» per aver voluto in questo modo omaggiare l’anniversario dei quasi cinque mesi dalla nostra «esclusiva» sulle due lettere di Francesco.