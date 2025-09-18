Milano, il giallo del fotografo: i segni di strangolamento e il decesso in ospedale

Foto: Ansa

Giallo a Milano. Un uomo di 74 anni, Maurizio Rebuzzini, è morto ieri sera al pronto soccorso del Fatebenefratelli dopo essere stato trovato in arresto cardiocircolatori sul balconcino dello studio in via Zuretti. A dare l'allarme intorno alle 18.40 è stato il figlio di 44 anni. Portato d'urgenza in arresto cardiocircolatorio all'ospedale Fatebenefratelli, il fotografo è morto poco dopo.

A fare ipotizzare che si tratti di omicidio sono alcuni lividi sul collo compatibili con uno strangolamento. Rebuzzini abitava con il figlio in una via parellela dietro la stazione Centrale. Sul caso indaga la Squadra mobile della questura, coordinata dal pm di turno Stefano Ammendola.