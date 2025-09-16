Garlasco, altra impronta insanguinata: "Non è di Chiara". Bomba a Mattino 5

Foto: X Mattino Cinque

Pina Sereni 16 settembre 2025 a

A 18 anni di distanza dal delitto di Chiara Poggi a Garlasco continuano emergere dettagli ignorati all’epoca dei fatti e che ora, nella nuova inchiesta della procura di Pavia che indaga su Andrea Sempio mentre Alberto Stasi è in carcere con una condanna definitiva, potrebbero diventare decisivi. In particolare, dalla perizia del Ris del 2007 emerge quella che potrebbe essere l'impronta di una mano passata del tutto inosservata all'epoca. "Sono due le fotografie che adesso vi mostriamo. Eccole qua", annuncia Federica Panicucci a Mattino 5, il programma Mediaset in onda martedì 16 settembre.

"L'immagine nel cerchio superiore presenta una base leggermente più colorata, che è il palmo della mano e tre o quattro dita. Nell'immagine sotto c'è una strisciata", continua la giornalista che lascia al giornalista Gianluca Zanella il commento delle immagini esclusive. "L'immagine che a noi ha colpito maggiormente è quella superiore, quella dove si vede quello che sembra il palmo superiore. Ora, noi siamo giornalisti e abbiamo analizzato queste foto, poi saranno altri a dover determinare se quella è effettivamente una mano. Ma se lo fosse sicuramente non è la mano di Chiara - argomenta Zanella - perché in quel momento, in quella fase, Chiara era già senza vita, quindi non poteva esercitare una pressione tale da lasciare quel segno". Un altro tassello che manca nel mosaico dl giallo di Garlasco.