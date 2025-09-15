Monza, va al bar e gli servono soda caustica al posto dell'acqua: è in terapia intensiva

Foto: Unsplash

Valentina Bertoli 15 settembre 2025 a

a

a

Poteva finire nel peggiore dei modi la colazione di un uomo che, al bar con la moglie, ha chiesto un bicchiere d'acqua e ha ricevuto soda caustica, un detergente usato per la lavastoviglie e ritenuto fortemente tossico se ingerito. È successo a Monza, in un normale sabato mattina. Marito e moglie sono usciti per trascorrere le prime ore del giorno insieme. Clienti abituali del locale, i due hanno consumato caffè e brioche e, come di consueto, hanno chiesto un po' d'acqua prima di andare via. Al tavolo, però, è stata servita soda caustica. All'uomo è bastato un sorso del liquido per accusare bruciore alla bocca e alla gola. A soccorrerlo sono stati la moglie e il personale del bar, che poi hanno allertato il 112. L'uomo è stato subito trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza, dove attualmente è ricoverato in terapia intensiva. Sul posto sono invece intervenuti gli ispettori di Ats per avviare le indagini: hanno già disposto il sequestro del contenitore di detergente coinvolto nell'episodio, provvedendo a informare l'Autorità giudiziaria competente.