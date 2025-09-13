Julia Marie Gaiser, la promessa del pattinaggio travolta da un tir a Salisburgo

Foto: Unsplash

Julia Marie Gaiser, giovane promessa del pattinaggio artistico su ghiaccio, ha perso la vita in un tragico incidente a Salisburgo. Tra le pattinatrici più brillanti della scena austriaca, Julia negli ultimi anni aveva gareggiato ai campionati nazionali, entrando stabilmente nelle prime dieci posizioni, fino a conquistare il titolo di campionessa di Salisburgo nel 2024. A livello internazionale aveva partecipato a diverse competizioni, l’ultima delle quali gli “Skate Emirates” di Dubai.

L’incidente è avvenuto due giorni fa. La 23enne, originaria di Bressanone ma residente da tempo in Austria, è stata travolta da un tir mentre percorreva in bicicletta le strade della città. Secondo le prime ricostruzioni, il camion stava svoltando a destra mentre Julia proseguiva dritto; nonostante i tentativi di rianimazione, la ragazza è morta sul posto. Il conducente, un 46enne, è risultato negativo all’alcoltest, ma le indagini proseguono per chiarire la dinamica.

La notizia ha scosso profondamente sia la sua città natale che l’ambiente sportivo. "Porgo di cuore le mie condoglianze alla famiglia Gaiser. Si tratta di una grande perdita, anche per il mondo dello sport", ha dichiarato il sindaco di Bressanone, Andreas Jungmann. Un dolore condiviso anche da chi l’ha seguita in carriera, come Anneliese Schenk, responsabile provinciale del pattinaggio artistico della Fisg: "Aveva iniziato tardi l’attività sul ghiaccio, verso gli otto anni, quando molte bambine cominciano già a 4 o 5. Nonostante questo era riuscita ad ottenere ottimi risultati, grazie agli allenamenti quotidiani. Per lei il pattinaggio era tutto e lo viveva con grande passione. Per un periodo era stata anche convocata in nazionale".