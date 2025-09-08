Papa Leone spiazza tutti: notte a Castel Gandolfo, le voci in Vaticano sulla breve "fuga" 

Francesco Capozza 08 settembre 2025 a

“Questa sera, lunedì 8 settembre, Papa Leone XIV si reca a Palazzo Barberini a Castel Gandolfo e proseguirà la sua attività da lì durante la giornata di domani, in cui non sono previste udienze. Il Papa farà ritorno in Vaticano nel pomeriggio di domani”. Lo ha comunicato in serata la sala stampa della Santa Sede dopo una girandola di voci che si sono susseguite per tutto il pomeriggio ma che non hanno trovato conferma dal direttore Matteo Bruni, da molti giornalisti contattato per chiarimenti, fino all’uscita del comunicato ufficiale. Con questo nuovo ritorno a Castel Gandolfo, si conferma quanto recentemente affermato dal fratello del pontefice, John Prevost, secondo cui l’augusto parente “ama molto l’aria di Castello ed è particolarmente affezionato alla diocesi di Albano. A Castel Gandolfo pratica sport e talvolta non indossa gli abiti pontificali”.

Leone era già stato nella residenza estiva sui castelli romani già in luglio per due settimane, poi ancora una volta per alcuni giorni sotto Ferragosto e, infine, la scorsa settimana per l’inaugurazione ufficiale del Borgo Laudato Sì, fortemente voluto dal predecessore Francesco. In Vaticano si vocifera che questo nuovo breve soggiorno sia anche motivato da un possibile sopralluogo del pontefice all’appartamento papale nel Palazzo Apostolico della residenza estiva, attualmente incorporato nel polo museale creato per espressa decisione di Bergoglio. Leone XIV, dopo quello in Vaticano, vorrebbe ripristinare anche l’appartamento di Castel Gandolfo. E forse, dal prossimo anno, tornare a trascorrere lì le vacanze estive come i pontefici fino a Benedetto XVI.