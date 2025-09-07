Ci mancava il patriarcato grammaticale: "Femminile anche per i maschi"

Salvatore Martelli 07 settembre 2025 a

a

a

Il maschile è al bando: il femminismo grammaticale esplode e il cortocircuito è da manuale. Via il maschile, solo il femminile a dominare una Kermesse pugliese, cancellando l’identità degli uomini che, loro malgrado, verranno sovrastati dal “femminile sovraesteso”. A ricostruire la vicenda Lorenzo Cafarchio sulle pagine di Libero che in Puglia ha scoperto una kermesse dove la lingua italiana viene declinata solo e soltanto al femminile, in barba a ogni diritto del maschile e degli uomini. Siamo a Bari: il festival “Femminile sovraesteso” è in preparazione nell’Officina degli Esordi. A presentarlo Ilenia Caito, la fondatrice del Collettivo Bandelle, che ha mostrato la rassegna come un evento che intreccia cultura e politica. Il gruppo di lettura “Guastafeste”, l’incontro “Le protagoniste del Secolo”, un approfondimento sulle scrittrici del ’900, e via via passando per il Quaderno proibito di Alba De Céspedes, “Cosa fanno le bambine?”: tutto patrocinato e finanziato dal Consiglio regionale della Puglia nell’ambito dell’avviso “Futura. La Puglia per la parità - 3° edizione”.

I termini femminili verranno utilizzati per riferirsi a tutte le persone, compresi ovviamente gli uomini. Un inedito? Certo che no. C’è un precedente e probabilmente proprio da lì, gli organizzatori della Kermesse hanno preso ispirazione. L’Università di Trento nel marzo 2024 aveva diffuso un comunicato, a firma del rettore Flavio Deflorian, in cui veniva stilato il regolamento lessicale dell’ateneo scegliendo come unico genere quello femminile.

Oppure nel febbraio 2023 una rappresentante degli studenti durante l’inaugurazione «dell’anno accademico di un importante ateneo italiano aveva effettuato tutte le sue rivendicazione utilizzando proprio il “femminile sovraesteso” come antidoto al maschile. L’ennesimo cortocircuito dunque del femminile sovraesteso che piuttosto che includere, escluse. Ed esclude solo gli uomini.