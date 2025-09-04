Viterbo, blitz della polizia in un B&B a Montefiascone: fermati altri cinque turchi

04 settembre 2025 a

Alcuni cittadini di nazionalità turca, secondo quanto appreso, sono stati fermati in un affittacamere nei pressi di Corso Cavour a Montefiascone, in provincia di Viterbo. I fermati sarebbero legati ai due uomini armati, arrestati ieri in un B&B a Viterbo prima della processione della Macchina di Santa Rosa. I due cittadini arrestati ieri avevano armi autorizzato semiautomatiche tra cui mitragliette. La posizione dei cinque fermati di questa sera è al vaglio degli inquirenti e degli investigatori: gli investigatori stanno svolgendo accertamenti per verificare se ci siano legami con i due arrestati.