Meteo Giuliacci, "rovesci e temporali intensi": qual è la data da segnare sul calendario

Dopo una fase di maltempo, la prima settimana di settembre "promette tempo soleggiato e caldo estivo", seppur senza eccessi. Lo anticipa il team del sito meteogiuliacci.it , che parla di "belle soddisfazioni" per "i vacanzieri che affollano le spiagge e i sentieri di montagna". Protagonisti del weekend in arrivo saranno infatti la stabilità e le temperature in rialzo. Ma quando torneremo ad avere a portata di mano l'ombrello? Secondo le ultime proiezioni dei modelli previsionali, c'è una data da segnare ed è quella del 9 settembre, quando è probabile che ci sia una nuova "perturbazione atlantica" sulla nostra Penisola.

"Rovesci e temporali dovrebbero concentrarsi inizialmente soprattutto al Nordovest, per poi coinvolgere il giorno successivo, mercoledì 10 settembre, anche parte del Nordest e diverse aree del Centro", scrivono i meteorologi. Non si escludono fenomeni "estremi" come "nubifragi, grandine grossa e trombe d'aria". Tra i tanti temporali, precisano gli esperti, "se ne svilupperanno alcuni particolarmente intensi", si legge.