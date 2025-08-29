Orrore nel centro migranti, abusi su una bambina di 10 anni: bengalese verso il processo

29 agosto 2025 a

Orrore nel centro migranti di San Colombano di Collio, in provincia di Brescia, dove una bambina di 10 anni è rimasta incinta dopo gli abusi di un 29enne bengalese. Per l'uomo a quasi un anno di distanza dai fatti è stato chiesto il rinvio a giudizio e, se la richiesta verrà accolta come sembra probabile, l'udienza preliminare potrebbe svolgersi a settembre.

I fatti nell'ottobre di un anno fa. All’interno del centro di accoglienza straordinaria per migranti di San Colombano di Collio, racconta Bresciaoggi., erano ospitati la bambina (arrivata con la madre in Italia) e il 29enne bengalese giunto in Italia qualche giorno prima. La piccola in seguito era stata portata in ospedale perché accusava dolori all'addome, da lì la scoperta che era incinta che ha fatto scattare le indagini che hanno portato al 29enne bengalese. La piccola e la mamma sono state poi trasferite in altra struttura, diversa da quella in cui il 29enne avrebbe abusato della ragazzina dopo aver carpito la fiducia della piccola e della mamma.