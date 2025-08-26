Giornata mondiale del cane: in Italia sono 8 milioni. I messaggi da La Russa a Brambilla e Salvini

26 agosto 2025 a

Oggi martedì 26 agosto si celebra la Giornata Mondiale del Cane, un appuntamento annuale istituito nel 2004 da Colleen Paige, attivista statunitense esperta di pet lifestyle. La ricorrenza, scelta nel giorno in cui la sua famiglia adottò il primo cane, ha l’obiettivo di celebrare tutti i cani – di razza o meticci – e promuovere l’adozione, il rispetto e la consapevolezza sul loro ruolo nella società. Solo in Italia si contano oltre 8 milioni di cani registrati, e in circa l’80% delle famiglie sono considerati veri membri del nucleo domestico.

"Quest'anno celebriamo la giornata mondiale del cane con una nuova e bellissima realtà: il primo di luglio è entrata in vigore la Legge Brambilla, una riforma epocale che l'Italia attendeva da più di vent'anni. Si tratta di una grande vittoria per il paese che pone l'Italia all'avanguardia in Europa e rovescia completamente la tutela degli animali", dichiara Michela Vittoria Brambilla, Nm, presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente e dell'Intergruppo parlamentare per i Diritti degli Animali e la Tutela dell'Ambiente. "Oggi esseri senzienti, portatori di diritti, tutelati in via diretta dalla legge. Una legge che finalmente rende giustizia a tutti gli animali e mette fine al lungo regno dell'impunità con un inasprimento generale di tutte le pene per tutti i reati a loro danno. Per me personalmente è il traguardo di una vita", conclude.

"Celebriamo i nostri amici a quattro zampe che molto spesso sono parte integrante della nostra vita e della nostra famiglia. Solo pochi mesi fa, il Senato della Repubblica ha approvato una legge che rafforza la tutela penale contro i reati verso gli animali. Un ulteriore passo di civiltà, nel segno del rispetto e della dignità", scrive sui social il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini scrive su X: "Oggi è la Giornata mondiale del cane. Chi ha la fortuna di condividere la vita con un amico a quattro zampe sa bene quanta gioia, affetto e fedeltà sappiano donarci ogni giorno. Un pensiero speciale anche a tutti quei cagnolini che aspettano una famiglia nei canili: adottare è un gesto di amore. Con orgoglio ricordo che, grazie alla legge "Salva Animali", fortemente voluta dalla Lega, sono state introdotte sanzioni più dure e fino a 4 anni di carcere per chi maltratta o uccide gli animali. Basta impunità, basta barbarie. Un abbraccio a voi e ai vostri pelosetti".