L'allarme di Bankitalia: cresce il finanziamento al terrorismo jihadista

Sullo stesso argomento:

Francesca Musacchio 26 agosto 2025

Il 2024 ha registrato 340 segnalazioni di sospetto finanziamento del terrorismo in Italia, con un balzo del 14,5% rispetto all’anno precedente. Forse poche rispetto al totale delle operazioni bancarie, ma significative per qualità e contesto. La criminalità jihadista, infatti, non opera solo con kamikaze e armi, ma si insinua nelle maglie della democrazia usando charity, e-wallet, criptovalute e istituzioni camuffate da dialogo interreligioso.

Nel suo ultimo rapporto annuale, presentato a giugno scorso, l’Unità di informazione finanziaria (Ufi) della Banca d’Italia ha delineato un quadro allarmante. Secondo il rapporto, «nel corso del 2024 le dinamiche che hanno caratterizzato il conflitto israelo-palestinese, nonché la loro espansione bellica nel più ampio contesto medio-orientale, si sono riflesse sullo scenario della minaccia terroristica globale. L’impatto sul rischio di finanziamento del terrorismo- già prospettato lo scorso anno sulla base delle tendenze rilevate nell’ultimo scorcio del 2023- ha riguardato anche il possibile sfruttamento di questo conflitto da parte delle organizzazioni jihadiste, con un conseguente diffuso impulso alla propaganda a favore di iniziative violente». Le operazioni sospette in Italia rilevate da Ufi arrivano per l’80% da aree del Centro-Nord, ma si delineano anche tra Sicilia, Puglia e Campania, lungo quelle rotte migratorie che trasportano, in certi casi, anche potenziali militanti jihadisti.

I soldi partono da donazioni simulate, passano per piattaforme virtuali, si frazionano in microtransazioni e finiscono nei circuiti che alimentano la violenza in Palestina, Kurdistan e Siria. Un mosaico opaco, dove i contorni del lecito si confondono con quelli dell’estremismo.

Le operazioni di freezing, blocco e sospensione di fondi, sono arrivate a 63 milioni di euro e Uif ha attivato 188 procedimenti per congelare i flussi a rischio. Sotto la lente ci sono anche i componenti dual-use, cioè quella tecnologia apparentemente neutra, come parti di droni, elicotteri e natanti che possono essere utilizzati, con le opportune modifiche, per scopi bellici. Mentre gli operatori in valuta virtuale, hanno segnalato una crescita esponenziale (+168% su scala generale), segno che i nuovi strumenti di pagamento sono il terreno preMilioni Di euro bloccati e sospesi, attivati 188 procedimenti per congelare flussi a rischio ferito per chi vuole muoversi sotto traccia.

La minaccia, dunque, è sempre più complessa. La «conquista» dell’Occidente, che continua a ricorrere nei manuali dottrinari dell’islamismo radicale, nelle prediche più ambigue e nelle pubblicazioni del fondamentalismo, non passa più soltanto dalle bombe, ma dalle aule universitarie, dalle Ong, dai centri culturali, dai tribunali della sha’aria in versione europea e dal finanziamento al terrorismo.

Dal 1979 a oggi, l’islam politico ha costruito in Europa un’infrastruttura compatta e silenziosa. Organizzazioni come Hizb ut-Tahrir, bandita in Germania e nel Regno Unito, puntano apertamente alla restaurazione del Califfato. Altre reti, come la FIOE (oggi CEM) o il Consiglio europeo per la fatwa e la ricerca, agiscono sul piano legale e sociale, promuovendo la cosiddetta «giurisprudenza delle minoranze» per trasformare l’Europa in un terreno compatibile con la legge islamica. Non predicano l’attacco, ma la trasformazione dall’interno. Questa penetrazione è sorretta da testi guida come «Jihad nell’Islam» di Abu A’ala Mawdudi, «Milestones» di Sayyd Qu?b, le costituzioni redatte da HuT, il memorandum della Fratellanza Musulmana che negli Usa, ad esempio, definiva esplicitamente l’obiettivo: «eliminare la civiltà occidentale dall’interno». La guerra a Gaza ha dato ulteriore impulso a questi fenomeni attraverso la propaganda. Ufi spiega che «risulta ricorrente il contesto palestinese a conferma della percezione, anche da parte dei segnalanti, del possibile rischio di finanziamento del terrorismo associato ad ambienti esposti alla propaganda jihadista».