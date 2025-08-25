Meteo, c'è il ritorno del caldo intenso sull'Italia: ecco dove si impennano le temperature

25 agosto 2025 a

Una vasta circolazione depressionaria apporta ancora dell'aria fresca dai quadranti settentrionali sul Mediterraneo centrale, mantenendo temperature intorno alle medie del periodo sull'Italia, in contesto prevalentemente stabile grazie all'espansione da sud-ovest di un campo di alta pressione. Nel corso dei prossimi giorni una profonda circolazione depressionaria porterà piogge al Nord e in parte sul Centro specie tra Toscana e Umbria, con possibili nubifragi al settentrione, ma soprattutto porterà un'impennata delle temperature al Centro-Sud su valori anche di 6-8 gradi sopra la media, con il ritorno quindi del caldo intenso. Stando agli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, l'ondata di caldo dovrebbe però avere una durata breve, con la saccatura depressionaria che dovrebbe affondare sul Mediterraneo entro il weekend portando un intenso peggioramento e anche un nuovo e generale calo termico.

Queste le previsioni meteo per domani. Al nord: al mattino cieli in prevalenza soleggiati, poco nuvoloso sulla Romagna e sul delta del Po. Al pomeriggio poche variazioni con ampi spazi di sereno. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con velature in transito su tutti i settori. Al centro: al mattino cieli sereni su tutti i settori. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne ma senza fenomeni di rilievo associati, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità. Al sud e sulle isole: al mattino molte nubi in transito su tutti i settori. Al pomeriggio locali piovaschi sulle zone interne delle regioni peninsulari, schiarite sulle isole maggiori, In serata tornano condizioni meteo nuovamente stabili con cieli sereni ovunque.Temperature minime e massime stazionarie o in aumento da nord a sud.