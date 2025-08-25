Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 25 agosto: tutti i segni

Branko 25 agosto 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 25 agosto 2025.

Ariete

Avete bisogno dell'amore e la persona cara ha bisogno di voi, ma qualche volta Marte in opposizione rende più difficile trovare la sintonia, i modi, i tempi giusti. Oggi anche la Luna sarà in opposizione in Bilancia, rende gelosi più del solito, possessivi, diventa difficile mantenere distacco e obiettività. Ma le comunicazioni sono favorite da Mercurio e la fortuna sarà portata da Venere che nel pomeriggio entra in Leone. Non perdete questa occasione di vera felicità. Sarete un agnellino.

Toro

In mattinata nasce un nuovo influsso per il successo professionale, che viene poi rafforzato nel pomeriggio quando la Luna passa dalla Vergine alla Bilancia, transito ideale per i vostri affari. Sarà positiva anche per un viaggio, uno spostamento da una casa all’altra, (è noto che il Toro possiede diverse proprietà). Poi però il coniuge oppure il vostro amante richiederà una maggiore libertà di azione. Concedete qualcosa, Venere diventa presuntuosa in Leone, giocate con la fantasia.

Gemelli

Una settimana molto bella per l'amore e tutto quanto vi gira intorno, ma anche definitiva per certe imprese e decisioni professionali e affaristiche. Luna entra in Bilancia mentre Venere si unisce a Mercurio in Leone, molte le attività in cui potete ottenere successo: commercio, direzione industriale, nuove tecnologie, relazioni pubbliche, arte, turismo, politica… Se ambite a un nuovo posto di grande responsabilità, avrete notizie prima del 31. Fatevi sposare se siete innamorati.

Cancro

Luna in Bilancia sarà poco rilassante accanto a Marte, ma per fortuna Venere resta amica e confidente nel segno del Leone, grazie a questo transito i vostri soldi sono al sicuro e certamente aumentano, col passare dei giorni. Ma appena la Luna mostra l'altra faccia, l'amore non può essere sempre un romantico blues. Riparatevi da qualche parte e discutete con il caro coniuge, meglio non farsi sentire da altri - vi credono tutti innamorati come due piccioni.

Leone

Oggi sarete felici. La disponibilità dei pianeti è completa, producono nuove possibilità di guadagno (non perdete occasioni all'estero, voi imprenditori) e formano uno scudo protettivo davanti agli attacchi della concorrenza. Ma questo giorno è felice per l'arrivo di Venere nel vostro cielo, che resterà con voi fino al 19 settembre - proprio il giorno di San Gennaro, voi avrete la prova di essere amati come non mai, qualcuno vi donerà un anello, promessa di matrimonio futuro.

Vergine

Quanti anni avete? Guardate che per l’astrologia questa non è una domanda indiscreta, non si può redigere un oroscopo senza conoscere la data di nascita di una persona, ma in queste previsioni generali, perché devono abbracciare tutto il pubblico, è necessario almeno precisare che Saturno può essere impegnativo per le persone oltre i 60, mentre i giovani intorno ai 30 anni vivono adesso esperienze esaltanti che portano alla maturità. E a un matrimonio express.

Bilancia

"Nel Sole", si intitolava la prima canzone di grande successo di Al Bano. Ora la canterete voi insieme alla splendida Venere che entra in Leone dove riprende tutta la sua benefica luce e la dirige verso voi che siete te i suoi fiori preferiti. Ci rivolgiamo alle persone sole di ogni età, da questa sera illuminata anche dalla Luna e Marte nel vostro segno, e fino all'inizio della vostra stagione in amore tutto può accadere. Oggi fate un salto in banca, inventate lì per lì una transazione.

Scorpione

Il passaggio di Venere in Leone non sarà male per il vostro successo professionale, stanno già nascendo situazioni che vi faranno guadagnare bene, ma dovete tener conto di qualche influsso pesante per la salute. In settimana la Luna più bella arriva nel vostro segno il 30, mentre già comincia crescere verso primo quarto, che porterà fortuna anche a voi. Grande fiducia in voi stessi e negli altri, non badate alle piccole noie, preparatevi per il vostro settembre. Rinascita.

Sagittario

Siete soli? Partite, cercate, indagate. Se tornate dal viaggio ancora single, significa che non siete "veri" Sagittario. Da oggi al 31 potete contare su una, Luna generosa per l'attività e per gli affari, oggi sarà in Bilancia accanto a Marte, aspetto incredibile per gli incontri d'affari e il lavoro. Ma visto che non si vive di solo lavoro, ecco una meravigliosa Venere che entra in Leone dove riesce a esprimere al meglio le sue caratteristiche positive, per la famiglia e soprattutto per l’amore.

Capricorno

Luna divide in due questo giorno, al mattino è ancora in Vergine e voi dovete approfittare per il lavoro e per gli affari, oppure per iniziare un viaggio. Nella seconda parte entra in Bilancia e qui la situazione si complica un po' perché lì sosta anche il guerriero Marte, discussioni nell'ambito lavorativo sono praticamente certe nei prossimi giorni ma in amore potranno essere evitate grazie alla Venere che da negativa in Cancro diventa meravigliosa in Leone. Sorprendente!

Acquario

C'è un po' di disordine in questo cielo di fine agosto, ma proprio per questo risulta anche divertente, stimolante, eccitante. Basta prendere la vita e le cose umane come le sa prendere Acquario, segno della profonda comprensione umana. Ma anche i vostri pensieri sono un po' disordinati, mancate di logica, di razionalità. Questo succede perché inLeone passa anche Venere accanto a Mercurio. Prudenza durante i viaggi, Marte invece organizza una gara di sesso.

Pesci

È da lodare la disponibilità per i parenti e amici, siete il segno delle buone azioni, ma non fatevi coinvolgere troppo. Avete ancora tante questioni da mettere a posto, vostre personali e pure in famiglia, mentre Saturno già bussa alle porte. Vi salvate con l’amore, tutte le stelle legate al sentimento e alla passione sono in ammirazione per voi, Venere è sempre positiva anche adesso che entra in Leone. Forse perde qualche nota romantica ma diventa una brava amministratrice.