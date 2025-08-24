Meteo, l'uragano Erin si trasforma. Sottocorona: "Prima il caldo e poi il maltempo". Le date

24 agosto 2025 a

a

a

L'uragano Erin "sta perdendo forza" e "si sposta verso nord, lontano dalle acque calde e tropicali che lo alimentavano", ma presto "è probabile che "si fonda con un sistema depressionario vicino all'Islanda, creando un'unica grande perturbazione che influenzerà il tempo in Europa la prossima settimana". Parola di Paolo Sottocorona, che anche oggi cura e diffonde le previsioni meteo per Omnibus e La7. Per l'Italia "le conseguenze saranno due: prima un'ondata di caldo dal 27 al 29 agosto, soprattutto al centro-sud, poi l'arrivo di una perturbazione, con maltempo, venti forti e piogge intense", anticipa. Intanto, ecco l'ultimo bollettino. Oggi sono attese "nubi e schiarite su gran parte delle aree del nord". Al centro "schema simile: prevale il sole verso le coste, più nubi nel pomeriggio sulle zone interne, con possibili locali rovesci anche a carattere temporalesco". Al sud "un po' di instabilità sulla dorsale appenninica, più soleggiato e asciutto sulle altre zone, così come in Sardegna e Sicilia", spiega l'esperto.

"Pioggia e calo termico": ecco come cambia tutto. Le previsioni di Sottocorona

Domani, lunedì 25 agosto, al nord è atteso in prevalenza il sole "ma con annuvolamenti sparsi". Al centro in gran parte il cielo sarà "sereno e poco nuvoloso, con annuvolamenti sparsi nel corso della giornata, su zone interne e rilievi, e qualche possibilità di fenomeni isolati in appennino". Al sud "tempo per lo più stabile, se si eccettuano i soliti disturbi, specie nel pomeriggio e specie sui rilievi e zone interne". Infine la tendenza per martedì 26 agosto, quando il sole dominerà in pianura al nord sulle Alpi, specie occidentali, e dove le nubi faranno capolino nel pomeriggio fino a scatenare isolati fenomeni. Al centro il tempo sarà "in gran parte sereno e poco nuvoloso", mentre al sud saranno ore all'insegna della stabilità e del sole, conclude.