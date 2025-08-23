Meteo, Sottocorona avvisa: "Quest'anno torna la burrasca di Ferragosto". Cosa ci aspetta

23 agosto 2025 a

a

a

Ad attenderci ci sono "giornate di fine estate dinamiche" e "il ritorno della cosiddetta burrasca di Ferragosto", quella che ha sempre chiuso il periodo più caldo della stagione. Lo anticipa Paolo Sottocorona per diffondere le ultime previsioni meteo. "Prima l'estate non finiva e iniziava un lento declino. Prevaleva un caldo più gradevole, senza eccessi, con massime intorno di poco sopra i 30 gradi. Non siamo più abituati a questo e quindi per qualcuno non sembrerà normale, ma è lo scenario di questi giorni a essere più in linea con la tipica climatologia italica", spiega l'esperto. Per quanto riguarda la giornata di oggi, al nord ci sarà una "spiccata variabilità, con nubi sparse e qualche pioggia a carattere temporalesco". Al centro l'instabilità maggiore la troveremo "sul versante adriatico, con rovesci e temporali specie nel pomeriggio". A sud, poi, tempo "instabile" sui settori peninsulari. Temperature giù: quasi ovunque "si avrà difficoltà a superare i 26-28 gradi".

Quando cambia tutto? Sottocorona: "Piogge in vista e calo termico". La data

Domani bisognerà fare attenzione al sud, dove prevarrà l'instabilità. Al centro, invece, stesso schema di oggi, con prevalenza di sole e nubi sparse. La tendenza delle temperature massime sarà "in diminuzione su gran parte delle Alpi e in aumento sulle pianure lombardo-venete". Infine la tendenza per lunedì 25 agosto. Al nord dominerà il sole, "ma con annuvolamenti sparsi". Al centro gran parte del cielo sarà "sereno o poco nuvoloso". Al sud tempo soleggiato. Eccetto un po' di variabilità sull'Appennino. "Masse d'aria con caratteristiche termiche nella norma su quasi tutte le regioni", ha detto per concludere Sottocorona, che così ha frenato ogni tipo di allarmismo.