Maltempo, il temporale si abbatte sulla Romagna: alberi caduti e allagamenti

Allagamenti, alberi caduti e danni agli stabilimenti balneari. Una violenta ondata di maltempo, con venti stimati a 100 km/h, si è abbattuta all'alba sulla Romagna. "Il temporale delle 4.30, con forte vento e precipitazioni intense, ha provocato l'allagamento di strade e la caduta di alcuni alberi a Milano Marittima", si legge su un post del sindaco di Cervia Mattia Missiroli, che poi assicura un monitoraggio del territorio e raccomanda "la massima attenzione negli spostamenti". Il maltempo ha colpito soprattutto spiagge e bagni nella zona di Cervia e Milano Marittima, dove i lettini sono stati ribaltati e le coperture di alcune strutture sono volate via o si sono ripiegate su se stesse.

A Rimini il Comune, con l'assessore alla Protezione civile Yuri Magrini, ha parlato di un "evento molto severo" con 74 millimetri di pioggia. Cinque i sottopassaggi allagati, uno con un'auto all'interno. Il deflusso delle acque sta avvenendo in modo regolare, ma la Polizia locale sta tenendo sotto controllo la situazione. Il temporale ha portato anche a uno stop alla circolazione dei treni. A causa di un albero caduto sui binari per il maltempo, 23 persone sono state evacuate da un treno bloccato sulla linea Rimini-Ravenna. Sulla linea ferroviaria Rimini-Ferrara la circolazione è sospesa tra Rimini e Igea Marina dalle 6 e i treni regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni.