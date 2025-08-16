Meteo, ponte di Ferragosto all'insegna del caldo: quante e quali sono le città da bollino rosso

16 agosto 2025 a

Il ponte di Ferragosto resta all'insegna del caldo anche oggi, sabato 16 agosto, nonostante le città da bollino rosso scendano da 14 a 11: si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona. L'ultimo aggiornamento del bollettino delle ondate di calore curato dal ministero della Salute indica inoltre bollino giallo per la giornata di sabato per Ancona, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti e Viterbo.

Piogge e temporali in arrivo, invece al Sud: l'allerta gialla è prevista in cinque regioni, sulla provincia autonoma di Bolzano, sulla Campania e sulla Calabria, su alcuni settori della Basilicata e su gran parte della Sicilia. Un passaggio di aria instabile determinerà, nelle prossime ore, rovesci e temporali sparsi sulle regioni meridionali, in particolare sui settori tirrenici.