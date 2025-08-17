Meteo, Sottocorona è schietto: "La giornata parte bene ma poi...". Dove cambia tutto

17 agosto 2025 a

"Non si osservano fronti attivi che interessano direttamente l'Italia, ma la circolazione tende un po' a cambiare, complice il flusso d'aria più fresca in discesa dalla Scandinavia": così ha esordito Paolo Sottocorona, che anche oggi ha curato le previsioni per Omnibus e La7. Poi è passato a diffondere l'utlimo bollettino meteo. Oggi "al nord ci sono molte zone soleggiate inizialmente, poi rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, con possibili sconfinamenti dei fenomeni verso la sera-notte", ha anticipato. "Qualche disturbo" è atteso anche tra Toscana e Liguria. Al centro "la giornata parte bene, poi si rinnovano gli episodi di instabilità, con temporali localmente forti, fenomeni più probabili tra Lazio e Abruzzo". Anche al sud e sulle isole è previsto "bel tempo inizialmente" ma non si escludono "isolati rovesci sulle aree interne tra Campania, Basilicata, Calabria e localmente sulla Sicilia centro-orientale".

Sottocorona avvisa: "Atteso qualche rovescio". Dove si rischia la pioggia

Per quanto riguarda domani, lunedì 18 agosto, al nord la tendenza è "verso un'attenuazione dell'instabilità con qualche residuo o fenomeno, specie pomeridiano". Al centro e al sud è invece "tempo stabile, in prevalenza sereno, ma con locali nubi sui lievi e sulle zone interne, dei settori tirrenici e temporali in formazione nel pomeriggio, soprattutto dal Lazio in giù". I valori minimi delle temperature risultano "in diminuzione, specie al nord-est, centro-sud e peninsulare". Martedì 19 agosto "al nord peggiora tutto", con rovesci e temporali sparsi. Più stabile e soleggiato altrove con pochi disturbi. Al centro "solo qualche nube". Al sud, infine, il tempo è "in prevalenza stabile e soleggiato, con rari disturbi in montagna e sulle isole maggiori", ha concluso.