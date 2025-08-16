Meteo, Sottocorona avvisa: "Atteso qualche rovescio". Dove si rischia la pioggia

16 agosto 2025 a

La situazione in Italia e sul Mediterraneo "è tranquilla". Parola di Paolo Sottocorona, che anche oggi ha curato le ultime previsioni diffuse su La7. "Siamo in una zona di pressioni livellate e non ci sono sistemi perturbati in vista", ha spiegato, sottolineando che "il promontorio anticiclonico, che tanto caldo sta portando sul nostro Paese e che è continuamente insediato da infiltrazioni più fresche, foriere di locali episodi di instabilità, tenderà a indebolirsi nei prossimi giorni". Per quanto riguarda la giornata di oggi, al nord ci sarà una "prevalenza di sole su pianure e coste", ma non si esclude qualche fenomeno "breve e isolato, specie tra Piemonte, Lombardia e Alto Adige". Al centro "tempo stabile, in gran parte soleggiato, variabilità sulle zone interne, con isolati e brevi fenomeni da non escludere tra Lazio e Abruzzo". "Sereno e poco nuvoloso" anche a sud e sulle isole.

Il tempo per domani, domenica 17 agosto, promette "molte zone soleggiate" ma anche "qualche rovescio su Alpi e Prealpi". Al centro "la giornata parte bene, ma ci sarà un nuovo aumento dell'instabilità, come al solito più attiva sulle zone interne e sui rilievi, con temporali localmente forti". A sud e sulle isole, "bel tempo inizialmente, ma anche qui isolati rovesci sulle aree interne tra Campania, Basilicata, Calabria e localmente sulla Sicilia nel pomeriggio", ha spiegato Sottocorona. Nessun cambio di passo netto per lunedì 18 agosto. "Al nord soleggiato, specie in pianura, poi qualche locale rovescio temporale, soprattutto sui rilieri, ma la tendenza è una generale attenuazione dell'instabilità su queste zone.Il Centrosud è invece con tempo sì stabile all'inizio, in prevalenza quindi sereno, ma con locali nubi sui rilievi e zone interne dei settori tirrenici e temporali in formazione nel pomeriggio, soprattutto dal Lazio in giù", ha concluso.