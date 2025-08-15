Meteo Sottocorona, la verità sul caldo: da Ferragosto al weekend cosa succede

15 agosto 2025 a

a

a

Italia tra stabilità e instabilità atmosferica in questo Ferragosto e nel weekend successivo. A riportarlo sono le previsioni meteo di Paolo Sottocorona per La7, andate in onda a Omnibus. Oggi, venerdì 15 agosto, il Nord gode di cieli sereni in pianura, con locali annuvolamenti e rovesci su Alpi e Prealpi, meno probabili su Friuli Venezia Giulia. Il Centro si presenta soleggiato al mattino, ma con instabilità pomeridiana sulle zone interne tirreniche dal Lazio in giù. Al Sud e nelle Isole, fenomeni sparsi tra Campania, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, specie nelle aree interne.

I venti soffiano deboli o moderati, prevalentemente da nord-ovest, con mari in genere poco mossi. Le temperature restano sopra le medie stagionali: fino a +6°C al Nord, +3/+5°C al Centro e +1/+3°C al Sud, valori in linea con le medie solo su Calabria e Isole maggiori.

Ecco quando finisce il caldo. Giuliacci: la perturbazione "che farà parlare di sé"

Domani, sabato 16, il sole dominerà su pianure e coste del Nord, con qualche nube sulle Alpi e isolati fenomeni. Al Centro tempo stabile, ma possibili rovesci pomeridiani sulle zone interne tirreniche, localmente intensi nel Lazio meridionale. Al Sud e sulle Isole inizialmente sole, poi rovesci su Appennino meridionale, Sicilia orientale e Sardegna centro-meridionale. Temperature ancora sopra media, con un lieve calo tra Lazio e Calabria.

Domenica 17 previsto un copione simile: al Nord pomeriggio instabile sui rilievi, più stabile in pianura; al Centro soleggiato al mattino, ma con nuovi temporali pomeridiani lungo l’Appennino e sulle zone interne tirreniche; al Sud ampie schiarite, ma instabilità su Campania, Basilicata, Calabria e parte della Sicilia. Venti deboli o moderati, mari poco mossi, localmente mossi sul Basso Adriatico e al largo della Sicilia sud-occidentale.

Le temperature, pur con lievi oscillazioni, resteranno generalmente oltre la norma stagionale, confermando un Ferragosto più caldo della media. Come caratteristica della massa d'aria che interessa l'Italia, siamo in generale ancora sopra le medie di più 5-6 gradi su gran parte del Nord, di 3-5 gradi al Centro, 1-3 al Sud, ma quasi nelle medie su Calabria e isole maggiori.