Versilia, fugge in moto all'alt dei carabinieri: inseguimento e schianto fatale

Sfugge in moto all'alt dei carabinieri e ne nasce un inseguimento che finisce in tragedia. Un uomo è morto questa mattina all'alba, poco prima delle 5, dopo essersi schiantato contro alcuni paletti della segnaletica stradale a Marina di Massa. L'uomo, che non si era fermato poco prima a un controllo delle forze dell'ordine nella zona di Forte dei Marmi, è andato in arresto cardiaco dopo l'impatto vicino a una rotatoria e nonostante i tentativi di soccorso è deceduto. La Polizia Stradale sta svolgendo gli accertamenti. L'inseguimento sarebbe durato diversi chilometri.

Il fatto è avvenuto attorno alle 4,38 all’altezza della rotonda di Piazza Bad-Kissingen. Il motociclista aveva 48 anni ed era residente a Milano. Dopo lo schianto, la stessa pattuglia che lo inseguiva ha agito subito con prime manovre di rianimazione. Gli operatori del 118 con l'automedica di Massa e l'ambulanza della Croce Rossa sono intervenuti, l'uomo è stato portato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Massa ma la situazione era già disperata.