Migranti, barchino si rovescia al largo di Lampedusa: almeno 20 morti, ci sono dispersi

13 agosto 2025 a

a

a

Il bilancio è drammatico: sono almeno 20 i morti del naufragio avvenuto nella mattinata di oggi al largo di Lampedusa. Sebbene la dinamica dell'incidente sia da verificare, un barchino, con 97 migranti a bordo, si sarebbe rovesciato a circa 14 miglia a sud dalla costa della maggiore delle Isole Pelagie dopo aver imbarcato acqua per ore e provocato così decine di morti e di dispersi. Si parla infatti di almeno 20 corpi senza vita, 8 dei quali portati a terra e condotti presso la camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana. Sarebbero tra "12 e 17" le persone disperse nel naufragio. I superstiti, circa 60, sono invece stati portati in salvo dalle motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza.

L'affondo di Meloni su giustizia e migranti: scontro con l'Anm. "Scudo" di Nordio per la capo di gabinetto

Secondo le prime ricostruzioni, avanzate da alcuni dei migranti sopravvissuti, le imbarcazioni sarebbero state due. Uno dei due barchini, partiti entrambi da Tripoli nella serata di ieri, avrebbe riscontrato dei problemi e gli occupanti a bordo sarebbero stato spostati sull'altro. Il secondo mezzo, in sovraccarico, si sarebbe allora rovesciato. Un episodio, questo, che è stato definito dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi come "l'ennesima tragedia nel Mediterraneo centrale" che "addolora profondamente e suscita un pensiero di profondo cordoglio per le vittime". Il titolare del Viminale, attraverso un post su X, ha ribadito "l'urgenza di prevenire, sin dai territori di partenza, i pericolosi viaggi in mare e di combattere senza tregua lo spietato affarismo dei trafficanti di esseri umani che alimenta questo fenomeno".