Accordi prematrimoniali, rivoluzione in arrivo: l'ordinanza che cambia tutto

La Cassazione apre agli accordi prematrimoniali. Con l'ordinanza n. 20415 ha giudicato lecito un accordo intercorso tra marito e moglie in caso di separazione: il marito si impegna a restituire alla moglie il denaro di proprietà della moglie e da costei speso per pagare le spese di ristrutturazione di una casa di proprietà del marito. Si tratta del l'ultimo episodio giurisprudenziale in tema di patti stipulati in corso di matrimonio in vista dell'eventualità della separazione o del divorzio.

LA MOTIVAZIONE

Nell'analizzare la sentenza, scrive il Sole 24 Ore, "la separazione non è intesa dalla Cassazione come 'causa' dell'accordo, ma come accadimento dal quale dipende l'efficacia delle pattuizioni stipulate dai coniugi (nel caso specifico, l'obbligazione di restituzione del denaro prestato dalla moglie al marito)". Insomma, gli accordi prematrimoniali seppur non espicitamente previsti dal nostro ordinamento non sono per principio nulli. E questo un nuovo capitolo.