Milano, travolta da un'auto rubata: a bordo "quattro ragazzini". FdI: periferie allo sbando

Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata investita e uccisa a Milano da un'auto con targa francese poi risultata rubata. La macchina, da quanto si apprende, era guidata da un minore che - insieme ad altri tre amici descritti come 'ragazzini' da chi ha visto le immagini delle telecamere presenti in zona - si sono dati alla fuga a piedi lasciando la macchina sulla carreggiata. La vittima una donna di 72 anni. L'auto risulta rubata, nelle scorse ore, a un turista francese. La polizia locale è a lavoro per trovare i protagonisti dell'incidente avvenuto intorno alle ore 12 in via Saponaro, in zona Gratosoglio. Sul caso il pm Enrico Pavone ha aperto un fascicolo per omicidio stradale aggravato dall'omissione di soccorso.

La Citroen DS4 che ha investito la donna era di un ventenne francese in visita a Milano con altri tre amici. Il gruppetto era arrivato ieri mattina nel capoluogo lombardo e i giovani si sono accorto del furto dell'auto quando sono tornati in serata nell'albergo in un cui alloggiano. Erano sul tram direzione centro quando, intorno a ora di pranzo, hanno notato in via Saponaro l'auto, di cui avevano denunciato il furto, coinvolta nell'incidente.

Una vicenda che è diventata subito un caso politico. "Spero e mi auguro vivamente che attraverso le varie telecamere a circuito chiuso della zona si possa rintracciare al più presto il pirata della strada - afferma il Deputato di Fratelli d'Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali, Riccardo De Corato - Quella odierna è l'ulteriore conferma che le periferie della città, a cominciare dal Gratosoglio, per esempio, sono allo sbando e totalmente in mano alla malavita, quasi sempre straniera. Da quelle parti pur succedendo di tutto non si vedono mai, nemmeno per sbaglio, i vigili che invece dovrebbero pensare anche alla sicurezza di Milano. I Carabinieri e la Polizia di Stato svolgono un importante e continuo lavoro di presidio e controllo del territorio, ma non bastano. Nei quartieri più periferici della città, dal Corvetto a San Siro, da Lambrate al Gratosoglio appunto, sono indispensabili ormai anche i controlli della Polizia Locale".