Phil Collins e la serenata di Paul McCartney, la verità sulle foto che fanno indignare i fan

I motori di Intelligenza artificiale in grado di generare immagini realistiche sono giorno dopo giorno più potenti e le loro creazioni hanno raggiunto un livello di accuratezza impressionante. Ma ancora qualche "difetto" tradisce l'origine artificiale degli scatti come dimostra il caso della visita di Paul McCartney in ospedale al capezzale di Phil Colins. Che non è mai avvenuta anche se è stata documentata da una serie di foto in cui le due leggende del rock appaiono mentre il co-fondatore dei Beatles suona per il batterista e cantante dei Genesis.

Paul McCartney visited Phil Collins in hostital and played “Yesterday". “It felt like witnessing two old friends speak the only language they’ve ever truly needed — music.” pic.twitter.com/kDrM6BIUvu — Richard Heeringa (@zutphenees) August 9, 2025

Ebbene, tornando alla vicenda le foto generate dall'AI seguono le voci che vedono Collins in gravi condizioni di salute. In realtà qualche giorno fa il suo staff aveva smentito le voci di un ricovero in un hospice affermando che il musicista si trovava in ospedale per un intervento al ginocchio. L'artista soffre da anni di problemi alla schiena e alle articolazioni. Gli scatti mostrano Collins, 74 anni, mentre riceve la visita di McCartney - 83 anni - che lo abbraccia e gli canta delle canzoni. Le foto sono state condivise dal gruppo Facebook Rock & Roll Universe, ricostruisce il Sun, e hanno provocato la reazione di molti fan indignati per l'operazione. In alcuni scatti ci sono imprecisioni alle mani e alla chitarra di McCartney, che tra l'altro è uno strumento "normale" e non per mancini come Sir Paul. Detto questo, l'interrogativo è: per quanto ancora riusciremo a distinguere una foto fake da una vera?