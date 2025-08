Ponte sullo Stretto, via libera definitivo. Salvini: "Sui territori cambia il mondo"

06 agosto 2025 a

a

a

Via libera dal Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina. Lo rende noto il Mit, sottolineando che il progetto comprende una articolata documentazione presentata dal Ministero delle infrastrutture e trasporti. "Questo non è un punto di arrivo ma un punto di partenza che arriva dopo due anni e mezzo di lavoro costante e riunioni a tutti i livelli. È un'emozione perché non si è mai arrivati al progetto definitivo e sarà il ponte a campata unica più lungo al mondo", ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini durante la conferenza stampa sull'approvazione del progetto. "Sarà un acceleratore di sviluppo perché il ponte sarà una parte della risoluzione dei problemi nel Mezzogiorno in Italia. Oggi i treni ci mettono dai 120 ai 180 minuti per il trasporto merci, ora impiegheranno 15 minuti. Il tempo medio per le auto tra i 70 e i 100 minuti si ridurrà a 10 minuti", ha osservato il vicepremier.

"Sui territori cambia il mondo. Ci sarà la metropolitana dello Stretto, con tre fermate sul fronte messinese che collegheranno turisti, pendolari per 365 giorni all'anno", ha detto Salvini.

Con una lunghezza complessiva di 3.666 metri (con la sua luce centrale di 3.300 metri) sarà il ponte sospeso più lungo al mondo. Due torri alte 399 metri saranno posizionate sulla costa calabra e su quella siciliana. Il Ponte sarà alto 72 metri per consentire il passaggio delle navi. Due coppie di cavi del diametro di 1,26 metri, ciascuno formato da 44.323 fili d'acciaio. Sono questi alcuni numeri del Ponte sullo Stretto di Messina il cui progetto definitivo è stato approvato oggi dal Cipess. La capacità stradale massima del Ponte sarà di 6 mila veicoli l'ora mentre la capacità ferroviaria massima sarà di 200 treni al giorno. Nel progetto Ponte sono inclusi 40 chilometri di collegamenti stradali e ferroviari.