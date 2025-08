Odio anti-Israele, la fatwa dei ProPal sul presidente di Pordenonelegge Agrusti: "Troppo schierato"

Sullo stesso argomento: Il caso Hijazi esplode dagli Usa a Israele. Qui sinistra e giornaloni in silenzio

06 agosto 2025 a

a

a

Un altro volto nel mirino delle campagne anti.-Israele. È quello di Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico e guida della Fondazione Pordenonelegge.it, che organizza il festival letterario del Friuli-Venezia Giulia. Ebbene, l'imprenditore è oggetto di pesanti attacchi mentre una petizione chiede la sua rimozione dal festival, arrivato alla XXVI edizione. La raccolta firme, promossa e condivisa anche durante una manifestazione pro Pal, è stata promossa da vari esponenti della sinistra. Il motivo? Per questi signori Agrusti "sarebbe troppo schierato a fianco di Israele". I firmatari del documento, un centinaio, sostengono che "ciò che afferma il presidente Michelangelo Agrusti su Israele non è condivisibile. Deve dimettersi dalla carica perché non può garantire il pluralismo di una manifestazione culturale che non può essere connotata così rigidamente come fa lui". Il tutto pr aver espresso parole di condanna a Hamas per gli attacchi del 7 ottobre e di solidarietà a Israele.

Video su questo argomento I grillini non rispondono. Ma Bonelli si smarca: "Se così, denuncio" | VIDEO

Per il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, "siamo di fronte a una sinistra inquietante che vuole censurare le persone. Un estremismo che alimenta intolleranza e antisemitismo. Solidarietà al presidente Agrusti, che invitiamo a proseguire nel suo impegno che ha portato a una crescita di Pordenonelegge importantissima. Questi atti di boicottaggio della sinistra - aggiunge Fedriga - recano oltretutto un danno importante al territorio stesso. Per mero tornaconto politico, infatti, si scredita la reputazione di Pordenonelegge acquisita negli anni. Il partito democratico cosa dice?".

Hamas boy ti dico chi è Sempronio. Cerno inchioda l'avvocato di Hijazi

Il caso intanto sta travalicando i confini regionali ed è destinato a provocare reazioni. Lo stesso Fedriga è tonato con un post sui social a esprimere "solidarietà a Michelangelo Agrusti. Le critiche e gli attacchi che sta subendo per la sua vicinanza a Israele sono inaccettabili. Siamo di fronte a un pericoloso tentativo di censura, alimentato da un estremismo che genera intolleranza e antisemitismo". Il governatore

ricroda che "attaccare lui e tentare di boicottare la sua figura significa danneggiare un patrimonio di tutti come Pordenonelegge. Invito il Presidente Agrusti a proseguire con coraggio nel suo prezioso lavoro, consapevole del fatto che avrà sempre al suo fianco chi crede nella libertà di pensiero, lontano da ogni forma di intolleranza".