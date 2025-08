Meteo, quando arriva il caldo vero. Sottocorona: "Temperature elevatissime"

06 agosto 2025 a

Quando arriva il grande caldo? Come sarà il tempo nei giorni in cui entra nel vivo agosto, mese preferito dagli italiani per le vacanze? Paolo Sottocorona propone le sue previsioni meteo di mercoledì 6 agosto e dei giorni seguenti su La7. Abbiamo "una situazione con pochissime nuvole sull'Italia", spiega il meteorologo, ma a nord-ovest del Paese "di nuvole ce ne sono molte, la loro direzione è verso est e toccano in parte l'Italia.

Ci sono effetto "sulle zone alpine" e "verso la Liguria e l'alta Toscana", spiega Sottocorona, con fenomeni tuttavia deboli, e "fra Piemonte e Lombardia dove ci sono delle zone anche con fenomeni piuttosto intensi". Qualche nuvola al centro, sereno al sud. Giovedì 7 agosto "troviamo solo qualche debole precipitazione sulle zone alpine", spiega Sottocorona, "per il resto siamo con un cielo sereno o poco nuvoloso, quindi andiamo verso un aumento delle temperature massime".

Fine del tempo fresco e del maltempo. Irrompe l'anticiclone nordafricano: ecco il caldo

Venerdì 8 agosto "non cambia assolutamente nulla, anzi scompaiono quasi del tutto anche le precipitazioni pomeridiane" assicura il meteorologo. Dicevamo delle temperature. Le minime di questa mattina sono più o meno ferme sui valori dei giorni scorsi, ma "la tendenza per domani è che i valori cominciano a salire" anche se ancora leggermente. "Dopo tre giorni di tempo stabile le temperature sono destinate a salire", spiega Sottocorona, con i primi aumenti più decisi che "arriveranno al nord est e sul versante adriatico" nelle prossime 24 ore. Nei prossimi giorni raggiungeremo "valori elevati", anticipa il meteorologo, "anche elevatissimi ma non estremi"