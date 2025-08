Giubileo dei giovani, 18enne muore per un malore in pullman. Il dolore del Papa

Sullo stesso argomento: Via al Giubileo dei giovani: mezzo milione di Papaboys da Leone

02 agosto 2025 a

a

a

Tragedia sul Giubileo dei Giovan che ha portato a Roma mezzo milione di ragazzi. Una giovane pellegrina egiziana di 18 anni, a quanto pare affetta da una patologia al cuore, è deceduta nella serata di ieri per un arresto cardiaco. La ragazza pernottava in una parrocchia ad Artena, in provincia di Roma, e ieri sera, di ritorno dagli eventi al Circo Massimo, ha avvertito un malore mentre era sul bus turistico. A quel punto sono stati contattati i soccorsi, i medici del 118 hanno provato a rianimarla sul posto ma poiché era in gravi condizioni hanno attivato anche il trasferimento al vicino ospedale di Colleferro, dove purtroppo la ragazza è arrivata già morta. La giovane era a Roma con la delegazione Egitto Sud Sudan e aveva avvertito un malore già nella mattinata al Circo Massimo, tuttavia soccorsa sul posto aveva rifiutato ulteriori accertamenti poiché si sentiva in buone condizioni di salute. Sono in corso ulteriori accertamenti a cura della compagnia dei carabinieri di Colleferro.

Video su questo argomento Giubileo giovani, voci dei ragazzi a San Pietro: "E' fantastico, capita una volta nella vita"

I familiari della giovane sarebbero stati avvertiti dalla tragedia da mons. Jean-Marie Chami, vescovo di titolare di Tarso e Ausiliare della Chiesa Patriarcale di Antiochia dei Greco-Melkiti per l'Egitto, il Sudan e il Sud Sudan. Il vescovo è stato contattato dal Papa che ha espresso la sua spirituale vicinanza anche ai parenti della 18enne. Il Santo Padre ha appreso con profondo dolore la notizia dell'improvvisa scomparsa della giovane diciottenne e ha espresso la Sua spirituale vicinanza ai familiari della giovane e all'intera comunità. Oggi è èrevisto un incontro con i compagni di viaggio della giovane.