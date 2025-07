Quarto Grado, si cerca tra gli amici di Sempio per il delitto di Garlasco: la foto di classe

Marco Zonetti 26 luglio 2025 a

Il delitto di Garlasco continua a tenere banco nei talk show anche d'estate. Nella puntata di Quarto Grado andata in onda ieri, venerdì 25 luglio 2025 su Rete4, è stata mostrata in esclusiva la foto di classe di Andrea Sempio relativa all’anno scolastico 2005/2006, scattata presso l’Ipsia Sannazzaro De Burgondi. Il tutto s'inserisce nella ricerca da parte degli inquirenti di utili indizi per risalire all'identità di Ignoto 3, il cui aplotipo è stato isolato attraverso una garza del tampone orale di Chiara Poggi. Ma per quale motivo acquista rilevanza la foto di classe di Sempio? Perché sarebbe proprio tra gli ex compagni ritratti in quella foto che gli inquirenti starebbero cercando indizi utili per risalire all’identità di Ignoto 3.

Impronta 33 "intrisa di sangue e sudore": la perizia dei legali di Stasi. I pm: "È di Sempio"

Nell’ipotesi che l’aplotipo di Ignoto 3 appartenga effettivamente all’assassino e non sia frutto di una contaminazione, gli investigatori stanno quindi approfondendo i legami di Andrea Sempio, anche con persone del suo passato. In particolare, con la richiesta dei registri di classe alla sede centrale dell’Istituto a Voghera, gli inquirenti sembrano voler concentrare l’attenzione sulle sue vecchie conoscenze scolastiche. È proprio agli ex compagni di Sempio, infatti, che probabilmente verrà chiesto di fornire un campione del proprio DNA, da confrontare con quello di Ignoto 3.

Affondo della difesa di Stasi: “Sangue e sudore di Sempio sull'impronta 33”

È stato lo stesso conduttore di Quarto Grado Gianluigi Nuzzi a spiegare nel corso della puntata il nuovo filone d'indagine: «Adesso gli inquirenti stanno cercando un complice di Andrea Sempio. E lo stanno cercando nelle sue relazioni, nelle sue frequentazioni, nei suoi contatti all'epoca, quando venne poi ritrovata senza vita la povera Chiara Poggi. E stanno andando lì, nella scuola che frequentava Andrea, nella sua compagnia, andando a identificare i compagni, cercando quello giusto, quello che per l'accusa deve aver aiutato evidentemente Andrea a uccidere la povera Chiara». Si attendono dunque sviluppi in merito.