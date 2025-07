Monfalcone, il Tar boccia il ricorso del Centro islamico. Cisint: “Vittoria storica”

Giulia Sorrentino 26 luglio 2025 a

a

a

Vince la Lega e vince la legalità a Monfalcone dopo una storica battaglia targate Anna Maria Cisint per riprendere possesso dei locali diventati ostaggio dei locali di un luogo di culto mascherato da centro culturale. Infatti, il Tar Friuli Venezia Giulia ha respinto il ricorso presentato dal centro islamico “Darus Salaam”, con il quale veniva impugnato il provvedimento del Comune che disponeva l’acquisizione “per legge” dell’immobile sito in via Duca d’Aosta 28. Il ricorso era stata presentata dal centro islamico guidato da Bou Konate, dopo la notifica del verbale conseguente all’accertata inottemperanza all’ordine di ripristino della destinazione d’uso. Questa violazione ha determinato, come previsto dalla legge regionale, l’acquisizione dell’immobile da parte del Comune.

L'ultimo giallo sulla moschea. Per gli islamici è una casa di cura

L’udienza si è tenuta il 15 luglio a Trieste, dove l’avvocato del Comune Teresa Billiani ha difeso le ragioni dell’ente e, in quella sede, i giudici amministrativi hanno ritenuto la causa matura per la decisione nel merito, respingendo in toto le argomentazioni del centro islamico e riconoscendo la legittimità dell’azione del Comune: l’immobile è ora a tutti gli effetti di proprietà comunale. A commentare la vittoria è l’europarlamentare Anna Maria Cisint, ex sindaco di Monfalcone e tutt’oggi punto di riferimento per il territorio: “Ancora una sconfitta per chi vuole imporre la Sharia nella nostra città, per chi vuole fare politica contro le regole del nostro Paese e della nostra civiltà. Una grande vittoria, che farà storia, per chi sta dalla parte dei cittadini e del rispetto della Costituzione e dei suoi valori”.