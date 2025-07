Meteo Giuliacci, "caldo estremo" e notti tropicali: che agosto ci aspetta

26 luglio 2025 a

L'Italia si prepara ad affrontare un agosto 2025 rovente, con previsioni che indicano un'ondata di "caldo estremo" su gran parte della penisola. Ad anticiparlo è il team del sito meteogiuliacci.it . L'azione prolungata dell'anticiclone Nord-Africano è destinata a innalzare le temperature ben oltre le medie stagionali, con "picchi" che potrebbero superare i record degli ultimi cinque anni. A destare interesse sono le anomalie termiche indicate dalle proiezioni, con valori che potrebbero superare di due o tre gradi le medie del periodo. Ma quali saranno le aree più colpite? Si attendono temperature massime fino a 43/45 gradi soprattutto nelle regioni del Centro-Sud e nelle Isole Maggiori.

La persistente configurazione anticiclonica garantirà giornate stabili e soleggiate, ma porterà con sé anche numerose notti tropicali, rendendo il riposo difficile in molte città. Uno degli elementi più critici di questo agosto sarà l'afa. L'elevata umidità renderà il clima particolarmente opprimente, soprattutto nelle grandi aree urbane. Città come Roma, Napoli e Palermo potrebbero sperimentare indici di calore prossimi ai 50 gradi, un fattore che accentuerà notevolmente i rischi per la salute dei più vulnerabili. Anche sulle pianure del Nord, l'effetto combinato di alte temperature e umidità elevata potrebbe tradursi in diverse notti con valori minimi superiori ai 25 gradi. Non si escludono, tuttavia, brevi fasi di instabilità tra il 5 e l'8 agosto.