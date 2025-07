Napoli, cadono dal montacarichi in un cantiere al Vomero: morti tre operai

25 luglio 2025 a

Tragedia a Napoli. Un grave incidente sul lavoro è costato la vita a tre operai. È accaduto questa mattina, poco prima delle 10, tra via Domenico Fontana e via San Giacomo dei Capri, nel quartiere Vomero. Il dramma, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato causato dall'improvvisa inclinazione di un cestello elevatore, che aveva ormai raggiunto l'altezza del terrazzo di un edificio di sette piani. Le vittime, Ciro Pierro di 62 anni, Luigi Romano di 67 e Vincenzo Del Grosso di 54, sono cadute nel vuoto e poi morte sul colpo.

A constatare il decesso sono stati gli operatori del 118, giunti per primi sul luogo della tragedia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia e i primi rilievi sono stati affidati degli agenti dell'ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli e delle Volanti. Qualcuno ha provato a soccorrerli, chiamando subito un'ambulanza ma per loro non c'è stato nulla da fare. Le indagini si indirizzeranno in primo luogo sulle cause del cedimento di quel componente ritenuto, al momento, alla base dell'incidente.