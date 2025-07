Operai travolti dal treno a Brandizzo: gli indagati per omicidio colposo sono 24

24 luglio 2025 a

Ventiquattro indagati, tra cui 3 società, Rfi, Sigifer e Clf, per la strage di Brandizzo, nel torinese, costata la vita a cinque operai dipendenti della Sigifer che nella notte tra il 30 e il 31 agosto mentre si trovavano al lavoro sui binari vennero travolti da un treno. La procura di Ivrea, titolare dell'inchiesta, ha notificato la chiusura indagini. L'ipotesi, a vario titolo, è di omicidio colposo e non dunque di omicidio volontario come ipotizzato inizialmente. Quella notte sui binari morirono Michael Zanera, 34 anni, Giuseppe Sorvillo, 43 anni, Saverio Giuseppe Lombardo, 52 anni, Giuseppe Aversa, 49 anni e Kevin Laganà di 22..

Tra le persone indagate figurano Antonio Massa, in qualità di dipendente e capo tecnico di Rfi e Andrea Girardin Gibin, capo squadra Sigifer, che secondo l'accusa, quella notte non avrebbero impedito che gli operai iniziassero i lavori all'interno dell'infrastruttura ferroviaria prima che fosse ottenuta l'interruzione della circolazione. Anche Gianpiero Strisciuglio all'epoca dei fatti ad di Rfi e Vera Fiorani, fino al giugno 2023 ad di Rfi figurano nell'elenco delle persone a cui la procura di Ivrea ha notificato la chiusura indagini. Entrambi sono chiamati in causa in qualità di datori di lavoro.