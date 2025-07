Bagaglio a mano, stop al limite per i liquidi: Europa verso il via libera

24 luglio 2025 a

Grossa novità in arrivo per chi viaggia. Presto, nei principali aeroporti italiani, si potranno portare nel bagaglio a mano profumi e bottiglie di grandi dimensioni di acqua, vino e olio. La notizia, lanciata dal Corriere della Sera, arriva dopo che, quasi un anno fa, era stato sospeso l'uso degli scanner di ultima generazione. Macchinari che, a breve, torneranno in funzione e riprenderanno a scandagliare gli effetti personali dei viaggiatori. Questo vuol dire che nella valigia si potranno mettere i liquidi senza l'obbligo di rispettare il limite dei 100 millilitri. Quando? Stando alle prime informazioni fatte circolare, già tra fine luglio e inizio agosto.

Quando? Stando alle prime informazioni fatte circolare, già tra fine luglio e inizio agosto. A rendere più morbide le misure di cui tenere conto è un software che riconosce immediatamente eventuali esplosivi e mostra immagini tridimensionali e ad alta risoluzione del trolley. Una svolta, quella di cui si parla in piena estate (nel periodo delle partenze), che certo farà gola a chi ama prendere l'aereo. Non servirà più estrarre i dispositivi elettronici e si potranno mettere in valigia bottiglie e contenitori con liquidi oltre i 100 millilitri.