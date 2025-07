Meteo, Sottocorona: "Tornano temporali e maltempo esteso". Le previsioni

22 luglio 2025 a

Ecco le previsioni meteo di martedì 22 luglio e dei prossimi giorni di Paolo Sottocorona, su La7. L'esperto durante Omnibus spiega che "sul confine di nord-est è attesa forse qualche precipitazione", sulle zone alpine e sul Friuli Venezia Giulia, "però la giornata si presenta oggi piuttosto tranquilla". Qualche nuvola in pianura, e deboli piogge sull'alta Toscana. Mercoledì 23 luglio al nord-ovest soprattutto "ricompaiono i temporali, non soltanto nel pomeriggio, perché questi sono effetti del passaggio più a nord e perturbazioni che passano a qualunque ora, non è che rispettano le ore del giorno", spiega Sottocorona. Al nord ovest previsti anche temporali con ingentissime quantità di pioggia.

Giovedì 24 luglio il maltempo "si estende su tutto il nord, ed è maltempo forte con precipitazioni abbondanti". Sul resto del Parse "l'estate continua imperturbata", afferma l'esperto.

Sulle temperature i valori minimi di ieri sono stati "piuttosto alti al sud, ma non altissimi". Nelle prossime ore sono previste diminuzioni delle temperature al nord e al sud, e qualche aumento in Sardegna.