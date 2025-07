Reggia di Caserta, annullato il concerto del direttore d'orchestra russo Gergiev

21 luglio 2025 a

È stato annullato il concerto sinfonico diretto da Valery Gergiev previsto domenica 27 luglio alla Reggia di Caserta nell'ambito della rassegna musicale "Un'estate da Re". La decisione è stata comunicata dalla Direzione della Reggia di Caserta alla Scabec, società della Regione Campania che organizza la rassegna musicale. La partecipazione del direttore d'orchestra russo Valery Gergiev alla rassegna ha scatenato una polemica per la sua vicinanza al presidente russo Vladimir Putin. Contro la sua presenza a Caserta si è espressa anche Yulia Navalnaya, vedova del dissidente politico Alexei Navalny.

"La direzione della Reggia di Caserta ha disposto l'annullamento del concerto sinfonico diretto da Valery Gergiev, previsto nell'ambito della rassegna Un'Estate da Re per il prossimo 27 luglio nel cortile del Complesso vanvitelliano", afferma l'Ufficio comunicazione della Reggia di Caserta in una nota che non riporta i motivi dell'annullamento.