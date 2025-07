Garlasco, "due donne e una stampella". I dettagli inquietanti dei quadri a Zona Bianca

21 luglio 2025 a

È sempre lì, sotto traccia, la "pista esoterica" per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco, il 13 agosto 2007. Per quell'omicidio c'è un condannato in via definitiva, Alberto Stasi, e un nuovo indagato in concorso, Andrea Sempio. Nel corso di Zona Bianca, su Rete 4, si percorrono le ipotesi - che per alcuni sono solo suggestioni - che accostano la vicenda a storie di esorcismi ed esoterismo. Uno di questi spunti a sfondo esoterico riguarda alcuni quadri realizzati dal pittore figurativo veneto Saturno Buttò. In particolare un quadro che risale a quel periodo ritrae due giovani donne molto simili tra loro sedute l'una di fronte all'altra con una specie di aureola sulle loro teste. Una di loro ha una stampella, dettaglio che insieme alla somiglianza dei soggetti potrebbe far pensare che le donne raffigurate - viene ricordato nel servizio - possano essere le gemelle Stefania e Paola Cappa, le cugine di Chiara Poggi. Mattia Capra, amico di Sempio e Marco Poggi, non indagato, tra l'altro aveva pubblicato opere del pittore sul suo profilo social. Non solo. Molti utenti notano nei soggetti ritratti in altre opere dell'artista somiglianze con altri amici della compagnia.

Buttò, raggiunto dal programma di Giuseppe Brindisi, nega in modo categorico un legame con la cronaca di quei mesi: "Io non conosco nessuno al di fuori della mia cerchia di modelli e tantomeno queste situazioni legate a vicende di omicidi e quant'altro". Suggestioni che si intrecciano alle vicende che hanno riguardato il santuario della Bozzola e al suicidio di Michele Bertani, anche lui amico di Sempio, con una passione per l'occulto. E che si intrecciano con le tesi che vedono nel movente del delitto l'ipotesi che Chiara Poggi fosse venuta a conoscenza di qualcosa di grave, forse accaduto alla Bozzola.