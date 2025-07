Romania in piazza per Georgescu. Continuano le proteste, ma nessuno ne parla

20 luglio 2025 a

Non si ferma la protesta in Romania dopo il caos elettorale dei mesi scorsi. La tornata invalidata e l'estromissione del candidato Călin Georgescu da parte della Corte Costituzionale hanno portato milioni di persone a scendere in piazza da Bucarest fino alle città minori per manifestare il proprio dissenso. L’accusa contro la candidata si è basata su una serie di documenti di intelligence, che hanno mostrato una campagna online veicolata soprattutto attraverso TikTok e fondata su fake news, a sostegno di Georgescu. Oltre a questo, i giudici della Corte hanno denunciato irregolarità nei finanziamenti della sua campagna elettorale. Sul tema è intervenuta anche la Commissione europea, che ha chiesto a TikTok di conservare i dati e il materiale relativo alle elezioni in Romania, così da svolgere un’indagine sulle capacità di interferenza online di attori internazionali nei processi elettorali all’interno dell’Unione Europea.

Ma la popolazione non ha mai accettato l'intervento dell'Ue e continua a riversarsi nelle manifestazioni anche in questo periodo, anche se la risonanza mediatica, soprattutto in Italia, è pari allo zero. Diverse testimonianze sui social, soprattutto su TikTok, mostrano come ci sia ancora grande partecipazione dei cittadini a difesa della propria identità e contro quella che definiscono una "truffa" ai loro danni. Una situazione che potrebbe presto precipitare.