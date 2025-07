Rebibbia, destra e sinistra vanno in carcere: "Qui emergenza vera. Facciamo presto"

Stefano Liburdi 12 luglio 2025 a

La politica si alza dalla poltrona del Parlamento e si dà appuntamento in carcere. Destra e sinistra si sono strette la mano al reparto G8 di Rebibbia Nuovo Complesso promettendo impegno e collaborazione per superare definitivamente l’emergenza che si vive nei penitenziari italiani. Marco Scurria (FdI), Simonetta Matone (Lega), Andrea Orsini (Fi), Walter Verini (Pd), Valentina Grippo (Azione), Benedetto Della Vedova (+Europa), Maria Elena Boschi e Roberto Giachetti (Italia Viva) hanno partecipato al laboratorio “Spes contra spem” dell’associazione Nessuno tocchi Caino, organizzato come sempre dai dirigenti della associazione Sergio D'Elia, Rita Bernardini, Elisabetta Zamparutti e Maria Brucale. La giornata si è aperta con la lettura del messaggio che il presidente del Senato, Ignazio La Russa ha indirizzato a Rita Bernardini: “Le sofferenze e le difficoltà legate al sovraffollamento degli istituti di pena rappresentano emergenze di fronte alle quali occorre un convinto cambio di passo. La dignità delle persone che formano la comunità negli istituti di pena è una necessità, anzi un obbligo”. La Russa ha poi sottolineato come “il sovraffollamento genera malessere e amplifica la percezione del carcere come luogo di degrado ed emarginazione, vanificando l’obiettivo primario di trasformare la espiazione della pena in un’occasione di riscatto, recupero e rinascita sociale, come prescrive la nostra Costituzione”. “In tale cornice - ha scritto ancora il presidente del Senato - resto convinto che ogni iniziativa, anche normativa, tesa ad affrontare questa grave e perdurante problematica, debba essere presa in considerazione senza cadere nel pregiudizio politico o ideologico”.

La sala piena del G8 ha ascoltato e partecipato con trasporto al dibattito. Particolarmente significative le testimonianze dello scrivano di Rebibbia Fabio Falbo e di Gianni Alemanno su quei problemi che affliggono chi si trova a scontare una pena e che l’estate amplifica in maniera preoccupante. Salute, permessi che a Roma vengono concessi in una percentuale nettamente inferiore rispetto a Milano, novantenni dietro le sbarre, personale con organico ridotto all’osso sono solo alcuni dei temi che i due, diventati veri paladini della popolazione detenuta, hanno sviscerato ai presenti. Naturalmente si è discusso della proposta di liberazione anticipata speciale elaborata da “Nessuno tocchi Caino” e depositata alla Camera da Roberto Giachetti. “La legge che proponiamo interviene su un istituto che già esiste e può partire anche dal Senato e a nome anche di altri parlamentari. Non mi interessano le bandierine, ma il risultato”, ha precisato l’esponente di Italia Viva protagonista poi di un simpatico siparietto con l’ex sindaco di Roma Alemanno. “Quando ero candidato io a quella carica - ha svelato Giachetti - Gianni ha invitato a votare la Raggi piuttosto che me. Forse poi se ne è pentito”. Risate della sala mentre Alemanno confermava l’impressione dell’ex candidato sindaco. Prima delle pizze preparate e offerte dai ragazzi del G8 arrivate a conclusione dell’evento, la preghiera di tutti i partecipanti a Rita Bernardini perché sospendesse il suo sciopero della fame, iniziato il 15 giugno, che la sta visibilmente provando. Rita, non troppo convinta per la verità, ha accolto l’invito e ha annunciato la sospensione del digiuno. Per ora.