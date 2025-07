Garlasco, analisi su tamponi, tappetino e capelli. L'avvocato di Sempio: "Non troveranno sue tracce"

04 luglio 2025 a

Terzo appuntamento negli uffici del gabinetto regionale di Polizia scientifica alla questura di Milano per l'incidente probatorio disposto dalla gip di Pavia Daniela Garlaschelli. I periti nominati dalla giudice, la genetista Denise Albani e il dattiloscopista Domenico Marchigiani, lavoreranno alla campionatura per il successivo esame genetico dei tamponi prelevati sul corpo di Chiara Poggi durante l'autopsia e sul frammento del tappetino del bagno su cui il killer ha lasciato un'impronta insanguinata. Resta da analizzare anche il pelo o capello trovato nella spazzatura di casa Poggi.

Garlasco, parla l'amico di Sempio: "Perquisizione sì, ma sono stato anche sentito"

Andrea Sempio è "tranquillo, compatibilmente con la situazione'' e si augura ''che non siano commessi nuovi errori". Lo ha detto l'avvocato Angela Taccia, uno dei legali del 37enne amico del fratello della vittima, indagato dalla procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi, entrando alla questura di Milano. "Secondo i nostri consulenti, sulla traccia 33 vi sono interferenze murarie e se fosse stata ingrandita e analizzata si sarebbe visto"., ha proseguito Taccia, "oggi analizzeranno i reperti congelati, ma data la confusione, anche mediatica, occorre capire cosa ci sarà - ha affermato - se tutto sarà analizzato correttamente non troveranno tracce di Sempio".

"Le minuzie? Non esistono". Garofano all'attacco: è guerra di consulenze

"Ci auguriamo che ci sia più correttezza e che non si ripetano situazioni incresciose come quella dell'Estathé" ha detto l'avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi, riferendosi al fatto che sia stato trovato il Dna di Alberto Stasi sulla cannuccia della confezione di tè trovata nella spazzatura della villetta analizzata nell'incidente probatorio disposto dalla gip di Pavia. "Se il dato - che per altro è stato rappresentato tramite i media - che Stasi aveva bevuto quell'Estathé, andava detto innanzitutto ai periti, perché non siamo qua a farci prendere in giro. Trarremo le nostre conclusioni e faremo anche delle verifiche su questo dato che dimostra ancora di più come Stasi quella mattina abbia fatto colazione con Chiara", ha detto l'avvocato Tizzoni.