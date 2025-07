Garlasco, parla l'amico di Sempio: "Perquisizione sì, ma sono stato anche sentito"

03 luglio 2025 a

Nuovi dettagli sul delitto di Garlasco e sulla nuova indagine della procura di Pavia sono emersi dalle dichiarazioni che Mattia Capra, amico di Marco Poggi e di Andrea Sempio, ha concesso a Chi l'ha visto, il programma di Rai2. Il personal trainer ha raccontato che frequentava la casa di Chiara Poggi e ha confermato che la mattina dell'omicidio, il 13 agosto 2007, ha avuto dei contatti telefonici con il nuovo indagato. "Conosco Marco Poggi e Andrea Sempio da più di trent'anni. Eravamo dei bravi ragazzi sfigatini: non facevamo le cose che facevano i ragazzi popolari. Andavamo in un pub e poco altro", ha detto della comitiva di cui faceva parte. L'inviato della trasmissione, a quel punto, ha chiesto se si potesse intuire un interesse da parte di Sempio nei confronti della vittima. Capra ha negato: "Era impossibile dedurlo. Non ha mai fatto apprezzamenti".

Si fa avanti l'uomo che ha trovato gli oggetti nel canale vicino Garlasco: “Li ho utilizzati”

Parlando ai microfoni del programma condotto da Federica Sciarelli, l'amico di Sempio ha ammesso di aver frequentato insieme ad altri amici la casa di Chiara Poggi, ma che con la 26enne non avevano un rapporto confidenziale. Nella cantina in cui è stato ritrovato il corpo di Chiara, Capra ha ammesso di esserci stato almeno una volta: "Posso dedurre che ci sia finito anche Sempio. Io mi sono pesato in quella cantina. Ero un ragazzo tendente all'obesità. Mi ricordo di essermi pesato". Sotto inchiesta sembra finito il gruppo degli amici di Marco Poggi, il fratello di Chiara. Compreso Mattia Capra, la cui abitazione è stata perquisita. "Penso che sia corretto perché eravamo a Garlasco. Io non ho un alibi e che facciano tutti i controlli necessari". Pur chiedendo rispetto per gli inquirenti, il personal trainer ha affermato di essere stato sentito ma ha anche assicurato che "non possono trovare niente" su di lui.