Tragedia a Versailles: bambina americana di 10 anni muore per un malore durante la visita

La visita al castello di Versailles si è conclusa in modo drammatico per una famiglia americana originaria della Virginia. Martedì, intorno alle 18:15, la loro bambina di 10 anni si è accasciata improvvisamente nel cortile della residenza reale. Affetta da problemi di salute e sottoposta a trattamento medico, la piccola è stata colpita da un grave malore cardiaco.

Il personale di sicurezza del sito è intervenuto immediatamente per prestarle soccorso. I vigili del fuoco e il servizio di emergenza medica del SAMU di Versailles sono arrivati rapidamente sul posto. I soccorritori hanno tentato di rianimarla praticando il massaggio cardiaco, ma ogni tentativo si è rivelato vano. Alle 19:15, la bambina è stata dichiarata deceduta.

I soccorritori non sono riusciti a determinare le cause del decesso. Il medico ha quindi disposto un "ostacolo medico-legale", che impedisce qualsiasi operazione funebre fino a quando non verrà chiarita l’origine della morte. Il tribunale di Versailles ha aperto un’indagine per accertare le cause del decesso e un’autopsia sarà eseguita nei prossimi giorni.

Secondo i primi elementi raccolti sul posto, le alte temperature registrate nel pomeriggio di martedì potrebbero aver aggravato la patologia di cui soffriva la bambina.