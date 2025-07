Prezzi benzina, ecco la lieta novità estiva: ribassi dei listini e costi in calo

02 luglio 2025 a

I prezzi dei carburanti, praticati alla pompa, oggi risultano in calo, dopo i ribassi registrati ieri sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese, ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,744 euro/litro (-3 millesimi, compagnie 1,750, pompe bianche 1,732), diesel self service a 1,675 euro/litro (-3, compagnie 1,680, pompe bianche 1,664). Benzina servito a 1,884 euro/litro (-3, compagnie 1,927, pompe bianche 1,803), diesel servito a 1,816 euro/litro (-3, compagnie 1,859, pompe bianche 1,735). Gpl servito a 0,706 euro/litro (invariato, compagnie 0,715, pompe bianche 0,696), metano servito a 1,441 euro/kg (-1, compagnie 1,447, pompe bianche 1,437), Gnl 1,270 euro/kg (+1, compagnie 1,268 euro/kg, pompe bianche 1,272 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,836 euro/litro (servito 2,100), gasolio self service 1,782 euro/litro (servito 2,049), Gpl 0,842 euro/litro, metano 1,505 euro/kg, Gnl 1,342 euro/kg.