Terremoto Campi Flegrei, cede un costone a Bacoli: le immagini del crollo all'isolotto di Punta Pennata

30 giugno 2025

"È stata forte. Sono al Centro Operativo Comunale di Bacoli per affrontare i danni causati dall'ultima scossa di terremoto di magnitudo 4.6, legata al fenomeno del bradisismo: riscontriamo danni ai costoni sul mare. A partire dall'isolotto di Punta Pennata, siamo in mare per verificare ogni costone". Lo annuncia via social il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione. "La scossa - ricorda il primo cittadino del comune flegreo - ha avuto epicentro in mare, al largo del Castello Aragonese di Baia. È la scossa con magnitudo più importante riscontrata a Bacoli negli ultimi 40 anni, e tra le più importanti in questa crisi che stiamo vivendo in modo intenso da due anni su tutto il territorio dei Campi Flegrei. Ho ascoltato tanto volte - prosegue Della Ragione - che ci sono i soldi per fare i lavori di consolidamento ai nostri costoni. Attendiamo l'inizio di un cantiere da 10 milioni di euro. Ma per mettere in sicurezza la nostra costa ce ne vorranno molti di più. Bisogna però partire subito. Le promesse non possono più bastare, si deve accelerare. Qui la gente vive, e vuole continuare a farlo in sicurezza. Qui decine di migliaia di persone vengono con la propria barca per fare il bagno, e devono continuare a farlo in sicurezza. Qui esiste sui fondali il Parco Archeologico Sommerso più grande al mondo, e va tutelato".