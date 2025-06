Commemorazione della Brigata Osoppo. Messaggio di Del Din ai giovani, Cerno: "Pezzo di storia dimenticato apposta"

29 giugno 2025 a

Una delle pagine più buie della Resistenza italiana è stata riportata a galla oggi, a Cividale del Friuli, dove si è tenuta la tradizionale cerimonia in memoria dei partigiani della Brigata Osoppo, trucidati nel 1945 dai "partigiani rossi", cioè da reparti dei GAP guidati da Mario Toffanin, alias "Giacca". Nell'area del Parco del Bosco Romagno, dove gli eroici combattenti vennero processati, condannati e uccisi dai "compagni" che avrebbero dovuto condividere con loro ideali di libertà e di democrazia, si sono riuniti il sindaco di Cividale del Friuli, Daniela Bernardi, rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, il presidente dell’Associazione Patrioti Osoppo (APO) Roberto Volpetti e la medaglia d'oro Paola Del Din. Presente anche il direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno, che ha sottolineato sui social come il capitolo della Osoppo sia "un pezzo di storia dimenticato apposta".

"Oggi la Commemorazione dei partigiani della Osoppo, uccisi al Bosco Romagno nel 1945 dal Gap dei partigiani rossi del Partito comunista guidati dal Giacca. La storia vera e dimenticata (apposta) del confine orientale italiano", ha scritto Cerno su X e a corredo di una foto scattata sul posto. Commovente e ricco di significato l'intervento di Paola Del Din, partigiana friulana della Brigata Osoppo, emblema della lotta di Liberazione e unica medaglia d'oro al valor militare della Resistenza ancora in vita. Del Din, citata anche da re Carlo III nel suo discorso alle Camere per il suo servizio come agente dello Special Operations Executive (Soe) di Sua maestà durante la Seconda guerra mondiale, si è rivolta ai giovani e li ha invitati a rivalutare il senso del sacrificio, lo stesso che ha permesso a lei e ai suoi coetanei di avere un futuro garantito dalla libertà e di ricostruire un'Italia migliore.