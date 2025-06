Aerei in Italia, guasti al centro radar: voli bloccati nel Nord Ovest

28 giugno 2025 a

a

a

Si fermano i cieli dell'Italia nord-occidentale. Stasera decine di voli in arrivo e in partenza in alcuni dei principali aeroporti del Paese dovranno essere ritardati, cancellati o addirittura riportati negli scali di origine. Il motivo? Lo spazio aereo in Lombardia, Piemonte e Liguria è inutilizzabile per un guasto al Centro di controllo d'area, la sala con i radar che gestiscono i movimenti in quota. A darne notizia è il sito del Corriere della Sera. L'immagine, invece, è tratta da FlightRadar24.