Strage di Paderno Dugnano: condannato a 20 anni il ragazzo per triplice omicidio

Riccardo Chiaroni è stato condannato a 20 anni di carcere per l’omicidio del padre, della madre e del fratellino di 12 anni, avvenuto nella notte tra il 31 agosto e il 1° settembre 2024 nella villetta di famiglia a Paderno Dugnano, alle porte di Milano.

La sentenza è stata emessa dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Milano, che ha accolto la richiesta della Procura: il massimo della pena prevista nel processo minorile (30 anni), ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato.

La difesa, rappresentata dall’avvocato Amedeo Rizza, aveva chiesto il proscioglimento per incapacità totale di intendere e di volere. I pm avevano comunque già previsto per il ragazzo, oggi 18enne, un percorso terapeutico specifico.