Matteo Formenti, trovato il corpo del bagnino scomparso dopo l'annegamento del bambino

È stato ritrovato senza vita in un bosco ai piedi del Monte Orfano, tra i vigneti della Franciacorta, Matteo Formenti, 37 anni, bagnino del centro acquatico "Tintarella di Luna" di Castrezzato. A dare l’allarme, due giorni dopo la sua scomparsa, è stata una coppia di runner impegnata in una corsa nei sentieri della zona collinare tra Cologne ed Erbusco.

Il 37enne era coinvolto nell’indagine sulla morte del piccolo Michael, il bimbo di quattro anni annegato nella piscina del centro acquatico dove Formenti lavorava. L’incidente era avvenuto venerdì scorso: il bambino era stato trovato privo di sensi in acqua, ed era poi morto domenica all’ospedale di Bergamo. Formenti si trovava sul piano vasca al momento della tragedia ed era stato subito identificato dai carabinieri, che gli avevano sequestrato il cellulare.

Seguendo le informazioni date dalla famiglia, il bagnino era uscito di casa lunedì mattina e la sua auto è stata rinvenuta parcheggiata a poche centinaia di metri dal luogo in cui è stato ritrovato il corpo. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, ma la pista più probabile è quella del gesto estremo. Non sono stati trovati messaggi o lettere d’addio, ma al momento si esclude il coinvolgimento di terze persone.

Nonostante non avesse ricevuto comunicazioni ufficiali, il bagnino era stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo. Proprio lunedì, i carabinieri si sarebbero recati da lui per notificargli l’informazione di garanzia e invitarlo a nominare un avvocato in vista dell’autopsia sul corpo del bambino. Ma a quel punto, forse, era già troppo tardi.